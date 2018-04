Chávez decreta estado de emergência carcerário O governo do presidente Hugo Chávez decretou emergência na infraestrutura do sistema carcerário da Venezuela. A medida foi anunciada na noite de quinta-feira pela ministra da Administração da Gestão do Governo, Carmen Meléndez, em sua conta no Twitter. O objetivo é colocar em prática a construção de novos centros de reabilitação e de detenção em caráter de emergência. A decisão de Chávez é o cumprimento da promessa feita no dia 22 de maio, quando ele lançou a missão Toda Vida Venezuela.