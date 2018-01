Chávez denuncia plano subversivo para tirá-lo do poder O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, denunciou a existência de um plano estaria sendo preparado, por grupos opositores, para derrubá-lo do poder. "Um novo plano subversivo está sendo preparado", disse Chávez, trajando um uniforme militar camuflado durante uma visita ao destacamento 314 de artilharia militar do Estado de Miranda, no centro do país. O mandatário acusou grupos opositores, sem citar nomes, de terem "colocado a máscara democrática" para promoverem um plano desestabilizador. A denúncia da Chávez coincide com o início de uma campanha a favor de um referendo para reduzir o mandato do presidente. "Eles falam de um referendo...mas não vão nos impor um referendo", afirmou Chávez. "Terão que cumprir com os requisitos constitucionais". Segundo Chávez, como parte do plano desestabilizador, a oposição está afirmando que ele não quer o referendo apenas para conseguir o apoio da comunidade internacional, principalmente dos Estados Unidos, contra seu governo. Contra esta movimento, o mandatário conclamou o alto comando militar para ativar, se necessário, planos militares para enfrentar os "grupos privilegiados da oligarquia", caso tentem se apoderar do país pela força. Dirigindo-se aos soldados e oficiais presentes ao ato, Chávez afirmou que as forças armadas, neste caso, estariam diante de um dilema: "escolher com os fuzis em mãos o quê fazer; para onde apontar os fuzis: se para o peito da oligarquia traidora ou para o peito do nobre povo da Venezuela."