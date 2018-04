Chávez denuncia suposto plano para tirá-lo do poder

No entanto, o presidente venezuelano e seus aliados têm criticado frequentemente a Globovisión, sobre a qual pesam vários processos administrativos e judiciais, entre elas a de suposta violação à lei do setor por difundir comentários do jornalista Rafael Poleo contrário a Chávez. Na semana passada, foi iniciado um novo processo contra a Globovisión. O jornalista afirmou que Chávez deve tomar cuidado para não terminar como o líder fascista italiano Benito Mussolini, "pendurado de cabeça para baixo".

O diretor da emissora, Alberto Federico Ravell, denunciou as ações do governo em razão das críticas afirmando que são "um tema político". Ontem, dezenas de manifestantes se reuniram em Caracas para pedir mais liberdade de expressão, com o slogan "um mundo sem mordaça". Horas depois, Chávez fez o discurso sobre o tema.