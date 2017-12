Chávez descarta relações com Peru durante o governo García A Venezuela não terá relações com o Peru enquanto Alan García for o presidente do país, afirmou no Panamá o presidente venezuelano, Hugo Chávez. "Infelizmente, ele (García) acabou com qualquer possibilidade de relações sérias e respeitosas com meu governo. Não haverá relações com o Peru", disse Chávez num encontro com empresários panamenhos e venezuelanos. "Nós temos dignidade", acrescentou. García, que chamou Chávez de "sem-vergonha" durante a campanha eleitoral, assumirá a Presidência peruana em 28 de julho. Venezuela e Peru vivem uma aguda crise desde abril, com acusações e insultos mútuos que levaram à retirada dos embaixadores de cada país. García e o atual presidente peruano, Alejandro Toledo, acusam Chávez de "intromissão" nos assuntos internos do Peru, por ter apoiado abertamente o candidato nacionalista Ollanta Humala nas eleições presidenciais.