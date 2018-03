Chávez desembarca em Cuba para se reunir com Fidel Castro

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, fez uma visita surpresa à Cuba nesta terça-feira, 12, convidado por seu amigo convalescente e aliado Fidel Castro, segundo a televisão estatal. "Esta nova visita do presidente Chávez é mostra das excelentes relações de irmandade e solidariedade que existem entre Cuba e Venezuela", afirmou a nota oficial lida por uma locutora da televisão estatal da ilha. Chávez, cuja visita não tinha sido anunciada, foi recebido no aeroporto internacional de Havana pelo vice-presidente do Conselho de Estado, Carlos Lage Dávila; o chanceler, Felipe Pérez Roque, e o embaixador de Cuba na Venezuela, Germán Sánchez Otero. O anúncio no noticiário cubano do meio-dia disse que Chávez tem uma reunião agendada com Fidel, assim como com seu irmão Raul Castro, que está no poder desde que seu irmão mais velho precisou se retirar em julho passado por motivos médicos. "Vida longa à Cuba! Vida longa a Fidel!", gritou Chávez no aeroporto antes de sair em um sedan preto.