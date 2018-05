Chávez desestabilizou Equador, dizem EUA A Embaixada dos Estados Unidos em Caracas suspeitou que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, ajudou a desestabilizar o governo do equatoriano Lúcio Gutiérrez, que caiu em abril de 2005. A informação foi revelada em um documento divulgado pelo site WikiLeaks. Segundo o telegrama diplomático, entre as ações de Chávez estaria o treinamento de guerrilheiros equatorianos e a criação de grupos paramilitares no país.