Chávez diz estar pronto para aprofundar "revolução" O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse hoje que depois de seu triunfo no referendo revogatório está pronto para "aprofundar" sua chamada "revolução bolivariana". "Agora, sim, a Venezuela mudou para sempre. Não há mais volta", disse. durante seu programa de rádio e televisão semanal "Alô, presidente". Ao mesmo tempo, Chávez disse a seus oponentes que eles não deveriam temer sua "revolução" e prometeu respeitar a propriedade privada e a combater a corrupção. Chávez ofereceu um diálogo com seus opositores que aceitarem o resultado do referendo realizado em 15 de agosto, mas prometeu ignorar àqueles que se recusarem a reconhecer seu mandato e conclamou outros líderes latino-americanos a fazerem o mesmo. Ainda durante seu programa semanal, Chávez anunciou a nomeação de Jesse Chacón como ministro do Interior e Andrés Izarra, como chefe de Comunicações. segundo o presidente, Chacón, que estava no ministério da Comunicação, assumirá a cadeira do Interior e Justiça, no lugar do general Lucas Rincón. "Estou seguro que (Rincón) continuará conosco em outras tarefas" dentro do governo, disse Chávez, sem revelar a tarefa que o militar terá a partir de hoje.