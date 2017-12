Chávez diz que "aceita o desafio" do referendo O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, aceitou calmamente a notícia de que terá de se submeter a um referendo para confirmar seu mandato, e disse que ficou provado que aqueles que o acusam de tentar implantar uma ditadura estão errados. ?Aceito o desafio?, disse Chávez em discurso transmitido pela TV horas depois de o Conselho Eleitoral Nacional ter anunciado que a oposição havia obtido assinaturas suficientes para convocar o plebiscito. A perspectiva de uma votação para tirar Chávez do poder promete mergulhar a Venezuela numa escalada de luta pelo poder. Anúncios televisivos, a favor e contra o governo, já eram veiculados nesta sexta-feira. A oposição venezuelana convocou uma passeata pela capital para o sábado. ?Espero que algumas pessoas percebam - se ainda estiverem confusas - que Hugo Chávez não é o tirano que alguns dizem?, afirmou o presidente. A Organização dos Estados Americanos e o Centro Carter, que monitoram o processo de referendo, aplaudiram a reação do presidente.