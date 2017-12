Chávez diz que dedicará ´vitória popular´ a Fidel Castro O presidente da Venezuela e candidato à reeleição, Hugo Chávez, disse neste sábado que dedicará a seu amigo Fidel Castro a "grande vitória popular" que ele espera obter neste domingo, nas eleições de seu país. "Desde já, Fidel, dedicamos a você e ao povo cubano esse triunfo, de coração", disse Chávez, em uma mensagem enviada ao colega. "A América e o mundo precisam de você para continuar enfrentando os novas lutas de nossos povos", afirmou Chávez em sua carta, publicada no diário oficial local. "Queremos que você continue nos dando essa lição de interesse e fidelidade ao socialismo que tem sido a sua vida", continuou o presidente venezuelano, que não assistiu às homenagens realizadas durante esta semana em comemoração aos 80 anos de Fidel e aos 50 de criação das Forças Armadas Revolucionárias (FAR). Chávez teria dito ainda a veículos de comunicação da imprensa cubana que pretende viajar para a ilha, após celebrar sua vitória nas eleições convocadas para este domingo. Fidel, que ainda se recupera de uma delicada cirurgia intestinal realizada no último dia 31 de julho, também não assistiu a nenhum dos atos que celebraram seu aniversário. "Em nome de meu povo, receba a mais fraterna e emocionada das homenagens", assinalou Chávez. Em sua carta, o líder venezuelano classificou Fidel como "pai, amigo e camarada", e reiterou que, neste domingo, a população da Venezuela comemorará os 50 anos das FAR "com uma grande vitória popular" que, segundo ele, "vai assombrar o mundo".