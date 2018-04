Chávez diz que encontrou Fidel 'muito bem' de saúde O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou hoje que encontrou "muito bem" de saúde o ex-líder cubano Fidel Castro durante uma visita realizada a Cuba na semana passada. Chávez disse, em um programa da emissora de televisão estatal, que se reuniu por mais de três horas com Fidel, durante a visita de 20 de fevereiro à ilha caribenha, e que o encontrou "muito, muito bem". O presidente venezuelano expressou, em um telefonema que realizou durante a madrugada ao programa La Hojilla, que encontrou Fidel, de 82 anos, em condições "muito melhores que em todas as vezes em que o visitei". Fidel se afastou do poder no meio de 2006, quando foi submetida a uma cirurgia intestinal de emergência, deixando o poder para seu irmão Raúl Castro. "Os que dizem que Fidel morreu, que está morrendo, estão mais equivocados", afirmou. Chávez, aliado próximo de Fidel, disse que conversou com o cubano sobre América Latina, o novo governo dos Estados Unidos, o fortalecimento da relação entre Venezuela e Cuba, assim como aspectos da crise financeira mundial, informou o governo venezuelano em comunicado.