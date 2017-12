Chávez diz que enviará enxofre para Lula entregar a Bush O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse na quarta-feira que enviará um frasco de enxofre a seu colega Luiz Inácio Lula da Silva para que este o entregue ao presidente norte-americano, George W.Bush. Lula e Bush, chamado de "diablo" por Chávez, têm um encontro marcado para março. Em setembro, durante a Assembléia Geral da ONU, Chávez se queixou do "odor de enxofre" deixado no palanque por Bush no dia anterior. "Aqui sim se cheira enxofre... Eu vou mandar este frasco a Lula para quando o ´diabo´ for a Brasília. Lula, vou lhe mandar este resto de enxofre", disse Chávez em discurso no Estado de Anzoátegui, em um campo da extensa Faixa Petrolífera de Orinoco. Bush deve passar por Brasil, Colômbia, Guatemala, México e Uruguai, entre os dias 8 e 14 de março, para discutir assuntos de energia, tráfico de drogas e imigração ilegal.