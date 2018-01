Chávez diz que Fidel Castro está "praticamente recuperado" O líder cubano Fidel Castro está "praticamente recuperado" segundo afirmou o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que se reuniu nesta quinta-feira com o líder cubano após chegar em Havana. "Foi, como sempre, muito animado", disse Chávez aos jornalistas pouco antes de participar da reunião do Grupo dos 15 (G-15). Chávez, que não esclareceu se Fidel Castro participará da Cúpula do Movimento de Países Não-Alinhados (Noal), comentou que seu amigo e aliado está "muito bem". "Acho que ele está quase pronto para jogar beisebol", brincou. O líder venezuelano disse que analisou com Castro alguns dos temas da Cúpula e da reunião do G-15, na qual Raúl Castro participará como presidente interino de Cuba. "Fidel está se recuperando, comendo mais e até caminhando", explicou Chávez, que disse que Castro lhe cantou uma canção e lhe presenteou com um exemplar do livro "Cem horas com Fidel", do jornalista Ignacio Ramonet. "Ele está mais vivo do que nunca, e embora não esteja aqui conosco hoje, logo estará dirigindo tudo isto", assegurou. "Eu não posso dizer se Fidel vai comparecer à Cúpula", afirmou Chávez. As autoridades cubanas apontam Fidel como chefe da delegação do país anfitrião da Cúpula, e Raúl Castro como segundo chefe, mas ainda não esclareceram se o líder cubano comparecerá às reuniões de chefes de Estado e de Governo previstas para sexta-feira e sábado. Raúl Castro começou nesta quinta-feira a atuar como anfitrião, comparecendo à reunião do G-15, após manter reuniões particulares com alguns dos governantes que compareceram à Cúpula, como os da Argélia, Abdelaziz Bouteflika; Vietnã, Nguyen Minh Triet, e o primeiro-ministro da Malásia, Abdullah Badawi.