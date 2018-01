Chávez diz que Fidel se recupera com rapidez surpreendente O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse neste domingo que Fidel Castro se recupera com uma rapidez surpreendente da cirurgia realizada em decorrência de uma hemorragia no intestino, há pouco mais de um mês. "Fidel está muito bem. Fiquei surpreso com a rapidez de sua recuperação. Pedimos a Deus que continue se recuperando", declarou Chávez em seu programa dominical de rádio e televisão Alô, Presidente. O presidente venezuelano leu uma nota escrita por Fidel na sexta-feira passada durante a visita de cerca de duas horas feita por Chávez. "Fidel já está escrevendo, antes não podia nem escrever, afinal estava convalescente. Ele já pode sentar-se, escrever, tem um telefone, dá ordens, instruções", disse o presidente. Na nota lida por Chávez, Fidel o felicita pelo "êxito" da sua recente viagem por China, Malásia, Síria e Angola, que "superou todas as expectativas". Chávez se mostrou muito preocupado com a saúde de Fidel Castro desde que o líder cubano foi submetido a uma operação no intestino, no último dia 31 de julho, quando cedeu provisoriamente o poder a seu irmão Raúl Castro.