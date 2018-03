Chávez diz que ministro da Colômbia é 'franco-atirador'

O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, qualificou o ministro da Defesa da Colômbia, Juan Manuel Santos, como um "franco-atirador". Chávez também acusou Santos de ser uma ameaça para a paz entre os dois países. O presidente venezuelano fez as declarações menos de 48 horas depois de se encontrar com seu colega colombiano, Álvaro Uribe. Os dois líderes haviam rompido as relações por diferenças sobre o tratamento a ser dado às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Veja também: Chávez e Uribe dão início a 'nova etapa' nas relações entre os dois países "Eu quero fazer um chamado à reflexão ao ministro da Defesa da Colômbia, porque ele se converteu em um franco-atirador", disse Chávez durante uma reunião de cúpula da Petrocaribe, realizada em Maracaibo. "Decidimos virar a página (Uribe e eu), mas apenas umas horas depois vem o ministro Santos dizendo que bom, que espero que Chávez pense. É um ministro da Defesa, mas se dá a liberdade de falar por cima do presidente", afirmou o venezuelano. No último sábado, Santos falou na Colômbia sobre o encontro entre Uribe e Chávez. O ministro pediu que "as palavras que pronunciou (Chávez) contra as Farc se traduzam em fatos, e que não somente não colaborem, mas que nem sequer tolerem a presença das Farc ali (na Venezuela)". Em sua fala em Maracaibo nesta domingo, Chávez pediu a Uribe que ponha Santos "em seu lugar". "Quem manda nele? Os United States", afirmou o presidente da Venezuela, em referência aos Estados Unidos. O pior momento da relação recente entre os dois países ocorreu após a operação dos militares colombianos em solo do Equador, no dia 1º de março. Na operação, foi morto o então número 2 das Farc, Raúl Reyes, entre outras pessoas. Em seguida, Chávez chegou a enviar tropas para a região da fronteira com a Colômbia. A tensão piorou com a revelação de Bogotá de que o laptop encontrado com os guerrilheiros trazia documentos vinculando o governo venezuelano com as Farc. Chávez nega qualquer relação com o grupo.