Chávez diz que não mudará sua política O presidente venezuelano, Hugo Chávez, jurou neste sábado que não mudará o rumo de seu governo, apesar dos apelos de grupos econômicos e políticos para que retifique sua política "revolucionária". Falando em ato público na cidade litorânea de Coro, no noroeste da Venezuela, Chávez afirmou: "Nunca vou render-me neste caminho, porque (é preciso dar) ao povo o que é do povo." Assinalou que manterá intactos seus programas, pois eles se encaixam perfeitamente nos dispositivos da nova Constituição, que o próprio Chávez promoveu em 1999, e concretizam as metas de "igualdade" e "justiça" de seu governo. "Agora, mais do que nunca, estamos apreendendo o significado da revolução", disse. "Agora, a revolução é vista de modo concreto." Chávez fez a afirmação em resposta à greve dos setores produtivos convocada para o próximo dia 10 pela entidade de cúpula dos empresários, a Fedecámaras, em protesto contra um pacote de 49 leis aprovado pelo governo. Também foi uma resposta à exortação dos empresários para que o Executivo corrija sua política econômica. O presidente assinalou que os empresários é que deviam "retificar" seus atos e lamentou a convocação da greve, chamando-a de "irracional". E voltou a desmentir notícias sobre tentativa de golpe contra seu governo por setores que aproveitariam a greve nacional e o suposto descontentamento nas Forças Armadas. "Um golpe (militar) em Chávez? É preciso ver onde, quando, como e com quem", comentou o presidente, depois de exortar seus opositores a "deixarem de ilusões" se pretendem romper a ordem constitucional na Venezuela. "O povo e as Forças Armadas estão com a Constituição e a revolução." Chávez reiterou que não alterará o pacote de leis, aprovado por um poder especial "habilitante" concedido pelo Congresso, ao afirmar a necessidade de reordenar a terra, impulsionar a indústria petrolífera local e incentivar a ajuda às classes pobres do país. No pacote de leis figuram as polêmicas Lei de Terras, Lei de Hidrocarbonetos e Lei de Pesca, criticadas pelos empresários por causa de seu marcante tom "estatizante" e "intervencionista". Prevê-se para o protesto do próximo dia 10 a participação de um milhão de estabelecimentos comerciais de todo o país, dos setores agropecuário, médico e hoteleiro, dos meios de comunicação, das finanças e dos bancos, segundo fontes empresariais.