Chávez diz que não renuncia nem antecipa eleição O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, incorporou-se hoje a uma passeata de centenas de milhares de partidários pelas ruas de Caracas e garantiu que não renunciará nem antecipará as eleições. Chávez desafiou os líderes oposicionistas a convocarem a greve geral programada para o dia 21 e, demonstrando não temer nova tentativa de golpe, confirmou a viagem de amanhã para a França, dando início a um giro por alguns países da Europa. Na quinta-feira, uma marcha contra Chávez, na capital venezuelana, reuniu 1 milhão de pessoas e os organizadores (líderes sindicais e empresariais e alguns partidos políticos) deram um ultimato ao presidente: ou renuncia ou convoca eleições de imediato, caso contrário promoverão a greve geral. O presidente disse que a manifestação de seus partidários reuniu 2 milhões de pessoas, o que não pôde ser confirmado por fontes independentes. Chávez rejeitou a pressão oposicionista e disse que só aceitará convocar um referendo sobre sua permanência no poder na metade de seu mandato, em agosto de 2003, como prevê a Constituição. Dias antes da passeata da oposição, ele anunciou que os serviços de inteligência do governo haviam desmantelado um complô de oposicionistas para dar um golpe de Estado. "Os que pretendem, por trás dos chamados desesperados por eleições já, esconder um golpe de Estado e envolver-se em uma luta política, façam-no, mas nós os barrarermos. É melhor que não se atrevam", declarou Chávez aos jornalistas logo depois de unir-se aos manifestantes, já no fim da caminhada pelas ruas de Caracas. "Esta marcha é uma resposta aos golpistas." A passeata seguiu um trajeto de 16 quilômetros desde o sul até o centro da cidade. "Não se foi e não se vai", "Ninguém tira ele daí", diziam alguns dos cartazes dos chavistas. O ambiente é tenso na Venezuela, dominado por rumores contínuos de golpe. Na quinta-feira, o terceiro oficial em importância no comando militar, vice-almirante Alvaro Martín Fossa, denunciou irregularidades nos processos abertos contra mais de uma dezena de altos oficiais dissidentes. Há forte descontentamento nas Forças Armadas. Em abril, um grupo de militares de alta patente, com apoio de políticos e empresários, tentou, sem sucesso, derrubar Chávez.