Chávez diz que se encontrará com Dilma 'em breve'

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse neste domingo, 9, que foi convidado pela presidente Dilma Rousseff para uma primeira reunião bilateral entre os dois líderes. Chávez ainda disse que o ex-presidente Lula deseja viajar a Venezuela para descansar.

"Recebi um convite para me encontrar com Dilma. A presidente do Brasil já me convidou para ma primeira reunião bilateral, e a faremos em breve. Esta é a união sul-americana, nada poderá nos dividir de novo", disse Chávez em seu programa dominical no rádio. O líder venezuelano, porém, não deu datas para o encontro com Dilma.

Chávez ainda disse que a eleição de Dilma para ser a presidente do Brasil faz parte da "grande onda de justiça e igualdade social" pela qual a América Latina passa.

Lula também foi assunto para o presidente venezuelano. Chávez disse que o ex-presidente brasileiro, com quem mantinha boas relações, expressou desejo de passar férias na Venezuela.

"Lula me disse que queria vir me visitar e descansar lá em Orinoco (no sudeste do país). Eu disse que esta pátria é dele também", disse Chávez.