Chávez diz que se for derrubado, petróleo passa os US$ 50 O presidente venezuelano, Hugo Chávez advertiu que qualquer tentativa de tirá-lo do poder pela força elevaria os preços internacionais do petróleo para mais de US$ 50 o barril. O alerta foi feito em uma entrevista publicada hoje pelo jornal The New York Times. Chávez advertiu também que os Estados Unidos poderiam comprometer uma de suas principais fontes de petróleo se continuarem, nas palavras do mandatário, com sua persistente intromissão nas questões internas da Venezuela. A Venezuela, o país com maior reservas de petróleo no continente americano, representa cerca de 15% das importações de combustíveis dos Estados Unidos. O preço do barril do cru fechou ontem acima dos US$ 38. "Não vamos tolerar", afirmou Chávez, referindo-se a qualquer tentativa apoiada pelas autoridades americanas de forçar sua queda. "Não posso crer que um governo deseje pôr em risco seu abastecimento de petróleo", acrescentou. Chávez não ofereceu detalhes, mas recentemente ameaçou suspender as exportações aos Estados Unidos caso o país do norte invada a nação do sul. As relações entre os dois países estão tensas há muito tempo, principalmente pela amizade declarada de Chávez com o presidente de Cuba, Fidel Castro, sua oposição aos esforços americanos de criar uma zona de livre comércio hemisférica, e as acusações - negadas pela Venezuela - de que Caracas estaria apoiando guerrilheiros colombianos. Chávez acusa diretamente os EUA de terem apoiado um falido golpe de Estado em 2002 e de financiar grupos opositores. O governo americano nega.