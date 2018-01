Chávez diz que seguirá exemplo cubano para se defender O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou hoje que seguirá o exemplo cubano na preparação do povo venezuelano, para fazer frente a uma ameaça americana. "Porque os gringos (os americanos) invadiram meio mundo e nunca invadiram Cuba?", questionou o mandatário venezuelano, para em seguida responder: "Em Cuba, todo o povo está treinado para defender palmo a palmo o território e a revolução cubana". "Iremos na mesma direção", afirmou Chávez. O presidente venezuelano é um admirador de Fidel Casto, embora tenha dito em várias ocasiões que "a revolução" socialista que está conduzindo na Venezuela não tenta imitar o modelo comunista de Cuba. A aliança entre Chávez e Fidel irrita os Estados Unidos, a quem Chávez acusa de planejar invadir a Venezuela para tomar o controle das reservas de petróleo do país sul-americano. Chávez falou durante uma cerimônia para marcar a viagem de milhares de estudantes venezuelanos a Cuba para estudar Medicina. Falando por telefone celular com Fidel durante o ato, Chávez disse que a ilha comunista está pronta para receber, em setembro, outros 10.000 estudantes venezuelanos. O governo cubano abriu, em 1998, uma faculdade de medicina em Havana apenas para educar gratuitamente estudantes latino-americanos.