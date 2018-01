Chávez diz que sua "revolução" gera expectativa no mundo O presidente venezuelano, Hugo Chávez, opinou neste sábado que sua "revolução bolivariana" gerou uma grande expectativa mundial, e disse que essa proposta "socialista" pode "salvar o mundo". Em sua primeira aparição pública após a viagem que realizou pela Europa e África na semana passada, Chávez voltou a pedir que seus partidários votem no "socialismo" nas eleições presidenciais de dezembro próximo, e "convencidos de que é preciso fazer transformações profundas na Venezuela". "A cada dia, o mundo está mais esperançoso na revolução bolivariana (...) tenhamos claro a grande responsabilidade que temos diante do mundo", afirmou. Na Europa, Chávez visitou Itália, Áustria e Reino Unido, e, na África, esteve na Argélia e Líbia. Durante sua viagem, o presidente venezuelano defendeu a cooperação multilateral e energética, e se apresentou como líder contra o imperialismo dos Estados Unidos.