Chávez diz que Venezuela pode comprar caças russos O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que seu governo está avaliando uma possível compra de caças russos e que tem liberdade para vender seus caças feitos nos Estados Unidos para qualquer país que quiser, informou um relatório do governo neste domingo. O comunicado ainda informou que o Irã "está em primeiro lugar" na lista de compradores. Chávez disse que planeja fechar negócio com os caças russos Sukhoi Su-30, em uma viajem que fará a Moscou. "Os Sukhoi 30 são cem vezes melhores que os F-16", disse Chávez. O presidente venezuelano ignorou o alerta americano de que a Venezuela está legalmente proibida de vender os 21 caças F-16 sem sua permissão, devido aos termos de contrato. "Agora eles (americanos) dizem que nós não podemos vender os aviões. Nós os venderemos para quem bem entendermos", disse Chávez. "Aqueles caças são nossos, eles não pertencem mais aos EUA". Autoridades da embaixada iraniana alegaram que não existe um pedido formal de seu governo pelos aviões venezuelanos. O porta-voz do Departamento de Estado, Sean McCormack, disse na semana passada que a conversa sobre uma possível venda de caças venezuelanos ao Irã parece ser "pura retórica", reiterando que a Venezuela tem um contrato e deve pedir permissão aos EUA.