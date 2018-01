Chávez diz ter salvado a vida de Montesinos O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que seu governo salvou a vida do ex-assessor de inteligência peruano Vladimiro Montesinos. Em declarações feitas à imprensa chilena, Chávez garantiu também que não existe nenhum risco para a democracia em seu país. Em entrevista publicada neste domingo pelo jornal La Tercera, Chávez disse que são falsas as acusações de que seu governo foi conivente com Montesinos e fazem parte de uma conspiração internacional contra ele. Chávez iniciou neste domingo uma visita oficial ao Chile depois de ter participado, na sexta-feira e no sábado, da 15ª cúpula do Grupo do Rio. Neste domingo, Chávez visitou a casa do poeta Pablo Neruda, situada no balneário de Isla Negra e transformada em museu. Depois, seguiu para ViÏa del Mar, onde almoçou com o presidente do Chile, Ricardo Lagos. Amanhã, os dois chefes de Estado terão reuniões de trabalho. Chávez garantiu que Montesinos foi levado e ocultado na Venezuela por funcionários da inteligência de "governos anteriores e seus adversários, e o extorquiram". "Nós o capturamos por erros cometidos por eles. Pensavam até em matá-lo. Nós salvamos a vida de Montesinos", garantiu ele ao jornal.