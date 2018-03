Chávez é acusado de violar lei eleitoral O redator do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), Vicente Díaz, anunciou que pediu uma investigação contra o presidente Hugo Chávez, por seu comportamento na campanha para as eleições do dia 23. Segundo Díaz, Chávez está violando a lei eleitoral que impede funcionários públicos de demonstrar parcialidade e preferências por candidatos.