Chávez e Ahmadinejad anunciam que buscarão 'nova ordem mundial'

Os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, declararam-se nesta quarta-feira, 20, aliados nos esforços para o estabelecimento de uma "nova ordem mundial" e advertiram que seus inimigos ficarão relegados ao "cemitério".

As declarações encerraram uma visita de Estado de dois dias de Chávez a Teerã, a nona do venezuelano, destinada a intensificar a cooperação bilateral nas indústrias de petróleo, gás e petroquímica.

Ahmadinejad disse que seus países estão "unidos nos esforços para estabelecer uma nova ordem mundial" que eliminará a hegemonia do Ocidente nas questões globais.

De acordo com Chávez, qualquer tentativa de impedir o progresso do Irã e da Venezuela fracassará. Ele também denunciou o "imperialismo" norte-americano e afirmou que os Estados Unidos caminham "para o túmulo".

"O imperialismo entrou em uma fase decisiva, de declive, e por mais que resista, por mais garras que lance, por mais ameaças que façam, estão se dirigindo, como os elefantes, a seu cemitério".

Ahmadinejad coincidiu que o Irã e a Venezuela "estão juntos e unidos frente aos prepotentes e dominantes do mundo; compartilhamos um objetivo comum a favor de nossos povos, combatendo as interferências dos dominantes do mundo".

Funcionários dos governos dos dois países assinaram 11 acordos comerciais bilaterais durante a visita de Chávez ao Irã.

O presidente venezuelano tem defendido o programa nuclear iraniano, acusado pelos EUA de ter objetivos bélicos, o que Teerã nega.