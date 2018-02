Chávez e Capriles lançam campanhas O presidente Hugo Chávez e o candidato da oposição, Henrique Capriles, foram ontem para o interior da Venezuela para mostrar seu poder de mobilização em grandes atos populares no lançamento oficial da campanha para as eleições presidenciais de outubro. Chávez lidera as pesquisas de intenções de votos com uma vantagem de mais de 20 pontos porcentuais, mas a maioria dos analistas concorda que este deve ser o pleito mais acirrado desde que Chávez assumiu a presidência, em 1999.