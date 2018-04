Chávez e Evo acusam EUA de tentar ocupar o Haiti

Chávez afirmou que os norte-americanos "começaram (a ocupação) com o aeroporto", referindo-se ao fato de os militares dos EUA estarem agora controlando o aeroporto de Porto Príncipe. "Se você quer entrar no destruído palácio presidencial, você encontrará fuzileiros dos EUA no seu caminho", acrescentou. Na terça-feira, militares norte-americanos chegaram ao palácio, de helicóptero, para garantir a segurança do edifício, em grande parte destruído pelo terremoto de magnitude 7,0 na Escala Richter.

O líder boliviano, Evo Morales, disse que pedirá uma reunião de emergência da Organização das Nações Unidas (ONU) "para repudiar e rejeitar essa ocupação militar dos Estados Unidos". Ontem, os EUA anunciaram que pretendem enviar mais 4 mil soldados ao Haiti, elevando o total de militares norte-americanos no país ou em sua costa para 15 mil nos próximos dias. As informações são da Dow Jones.