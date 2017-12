Chávez e Putin firmam cooperação econômica e militar Os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e o da Rússia, Vladimir Putin, discutiram cooperação no setor energético entre seus países, dois dos maiores produtores de petróleo do mundo, e comprometeram-se a trabalhar para estabilizar o mercado do óleo. Depois das discussões oficiais, a companhia russa Lukoil assinou um memorando de entendimento coma estatal venezuelana PdVSA, prevendo uma parceria na exploração e no refino do óleo. A Lukoil diz que pretende gastar US$ 1 bilhão na exploração de campos petrolíferos na Venezuela. Putin disse ainda que os dois países cooperarão nas esferas técnica e militar, e na construção de unidades de produção de energia na Venezuela.Em outubro, autoridades venezuelanas haviam dito que pretendiam comprara 40 helicópteros militares da Rússia, para patrulhar a fronteira com a Colômbia.