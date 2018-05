Chávez eleva salário do setor público em 45%

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, anunciou ontem um aumento salarial de 45% para os cargos de médio e alto escalão do funcionalismo público, um dia após prometer um aumento de 26,5% no salário mínimo dos funcionários estatais e do setor privado - abaixo da inflação nacional de 27,2% em 2010. Os dois aumentos representarão, no caso do Estado, o desembolso de aproximadamente US$ 3 bilhões, cerca de 10% das reservas internacionais, destacou o presidente em um ato transmitido em rede nacional de rádio e TV. A primeira parte do aumento do salário mínimo, de 15%, será concedida em 1.º de maio, e o restante, em 1.º de setembro, quando ele passará para US$ 360. / EFE