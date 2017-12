Chávez envia tanques e blindados para local de protesto O governo venezuelano ordenou o deslocamento de dois tanques e diversos veículos blindados para a base aérea de La Carlota esta tarde, forçando manifestantes da oposição a transferirem o protesto marcado para às 16h (de Brasília) para um local próximo, informou uma rádio local. Ontem, o governo prendeu o líder do grupo de oposição Força da Solidariedade, Alejandro Pena, que havia colocado um anúncio nos jornais locais na semana passada pedindo a ajuda dos militares para depor o presidente Hugo Chávez. A base aérea de La Carlota é uma das oito áreas ao redor da capital Caracas que foram declaradas "zonas de segurança", de acordo com decreto presidencial publicado no Diário Oficial de ontem.