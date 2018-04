Chávez está bem e se recupera de cirurgia, diz vice venezuelano

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, está em boas condições de saúde e se recupera normalmente, disse nesta terça-feira, 17, seu vice, Elias Jaua, durante discurso na Assembleia Nacional venezuelana. Chávez passou por uma cirurgia para a extração de um tumor na região pélvica em Cuba.

Veja também:

NUESTRA AMÉRICA: Anúncio pode significar mais transparência

"O presidente está em boas condições. A extração total da lesão ocorreu sem complicações", disse Jaua, sem detalhar quando foi feita a cirurgia. Segundo o vice, Chávez ordenou transparência na divulgação de detalhes da operação e de seu estado de saúde. Resultados dos exames devem ser publicados em breve.

Chávez, de 57 anos, anunciou na semana passada que médicos cubanos encontraram um novo tumor na região pélvica, no mesmo local em que uma composição do mesmo tipo havia sido retirada no ano passado. Ele viajou para Cuba na sexta e disse que passaria por exames durante o fim de semana, além de uma operação.

As informações divulgadas nesta terça-feira são as primeiras notas oficiais sobre a saúde de Chávez. Nelson Bocaranda, jornalista considerado próximo dos opositores de Chávez, disse que o presidente foi operado na noite da segunda-feira e que está se recuperando no hospital Cimeq, um centro médico militar de Havana.

Não há, porém, sinais de aumento de segurança em volta do hospital, onde as atividades parecem estar seguindo seu curso normal. No estacionamento do local há alguns veículos com placas do Ministério do Interior cubano, mas poucos diplomatas foram vistos. Nenhum carro da embaixada venezuelana foi visto.

As autoridades cubanas têm o costume de aumentar a segurança para proteger visitantes importantes e até fecham bairros inteiros em alguns casos. O trânsito em volta do centro médico, porém, estava normal. A embaixada venezuelana não deu qualquer informação sobre o presidente Chávez.