Chávez estaria analisando termos de sua renúncia O ex-ministro das Finanças Francisco Uron anunciou que o presidente Hugo Chávez esta análisando na madrugada desta sexta-feira sua renúncia. Minutos antes, o presidente Chávez recebera o general rebelado Lucas Rincón Romero que lhe teria pedido formal e pessoalmente que "renunciasse" a seu cargo e "convocasse novas eleições" para destravar a crise que afeta o país. A informação foi divulgada oficialmente por outro militar rebelde, o vice-almirante Bernabé Carrero Cubero. "Aqui não há marcha à ré. Estamos esperando que Chávez faça o que lhe foi pedido?, disse Carrero Cubero. Há pouco, a Rádio Unión informou que Chávez teria entrado em contato com líderes militares rebeldes com o intuito de ?negociar? uma saída para a crise, de acordo com uma fonte da emissora venezuelana. A fonte revelou que Chávez teria enviado "uma mensagem aos generais do Exército Ismael Hurtado Soucre e Manuel Antonio Rosendo para que vão ao Palácio de Miraflores para negociar?.