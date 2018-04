Chávez exige lealdade do Exército

Dizem que a vida na prisão pode ser solitária, mas não para Raúl Isaías Baduel, ex-chefe do exército venezuelano e antigo confidente do presidente Hugo Chávez, detido em abril. Entre seus colegas de cela na prisão militar de Ramo Verde estão o ex-almirante Carlos Millán e o ex-general Wilfredo Barroso, acusados de conspirar para depor Chávez. Desde fevereiro, Chávez tem agido contra seus críticos e suas recentes tentativas de fortalecer o controle sobre as Forças Armadas levaram pessoas conhecidas à prisão. Essas medidas são vistas na Venezuela como parte de um esforço empreendido por Chávez para consolidar a lealdade do Exército. Alguns oficiais manifestavam ressentimento sobre o que consideram uma politização de uma instituição orgulhosa e relativamente independente, repelindo qualquer ingerência sobre a mesma. "O apoio das Forças Armadas a Chávez é menor do que ele pensa", disse Baduel, de 53 anos, em entrevista na prisão. Em março, Chávez substituiu o alto escalão do Exército, da Força Aérea e da Milícia Bolivariana, criada para afastar o que Chávez chama de ameaça de invasão por parte dos EUA. Durante a onda de dispensas, Chávez também afastou seu ministro da Defesa, o general Gustavo Rangel Briceño. Agentes do serviço secreto também prenderam Otto Gebauer, capitão reformado que recebeu ordem para deter Chávez durante a breve tentativa de golpe de abril de 2002. Gebauer, que irritou Chávez ao dizer que o presidente chorou durante o golpe de 48 horas, foi acusado de violar os termos da sua prisão domiciliar, segundo sua mulher. DESTITUIÇÕES Até 800 oficiais militares foram destituídos no ano passado após surgirem dúvidas sobre sua lealdade a Chávez, segundo jornais. Os oficiais teriam supostamente se irritado com o favorecimento de colegas pró-Chávez, e com a revelação de laços entre o Exército e a guerrilha esquerdista colombiana, além da infiltração de agentes secretos cubanos no Exército, disseram especialistas no Exército venezuelano. Nos últimos meses, o expurgo estendeu-se à esfera civil. Manuel Rosales, rival de Chávez nas eleições de 2006, pediu asilo ao Peru após ser acusado de corrupção. Chávez pediu a investigação da TV Globovisión, que o critica com frequência, alegando perturbação da ordem pública. A prisão de Baduel reflete o quanto as coisas mudaram na Venezuela, especialmente após a queda no preço do petróleo nos últimos meses. Há alguns anos, uma ruptura entre Baduel e Chávez seria inimaginável. Baduel fez parte, durante muito tempo, de uma célula de oficiais esquerdistas que conspiravam para tomar o poder, grupo do qual Chávez também participava. A tentativa de golpe fracassou em 1992, mas alçou Chávez aos holofotes. Em 2002, Baduel liderou uma operação de paraquedistas que restaurou ao poder o eleito Chávez após o golpe de abril. Mas após se aposentar enquanto ministro da Defesa, Baduel rompeu com Chávez em 2007. Ele criticou publicamente a proposta do presidente de revogar a Constituição e transformar a Venezuela num Estado socialista com autoridade presidencial ampliada. A medida foi rejeitada pelos eleitores em dezembro de 2007, e Baduel emergiu como voz dissidente. Então, como acontece frequentemente aos críticos de Chávez, Baduel viu-se sob o escrutínio do Judiciário. Um investigador militar disse que ele seria o responsável pelo desaparecimento de US$ 14 milhões durante o período em que foi ministro da Defesa. Baduel diz que é inocente. Seus protestos ressoam nos seus colegas de detenção da prisão. "O complô é uma fabricação", diz Millán, preso em setembro. Ele perguntou por que ainda estava detido, com Barroso, se não havia provas da suposta conspiração além de registros incompreensíveis de gravações telefônicas atribuídas a eles. Acusações falsas ou não, os relatos de uma silenciosa insatisfação no Exército parecem corretos. Há ressentimento em relação a uma mudança política que acelerou a promoção de oficiais subalternos pró-Chávez; à redução nas bonificações pagas aos soldados, provocada pela queda na renda do petróleo; e à ordem dada por Chávez para que os soldados façam um juramento semelhante ao cubano, "Pátria, socialismo ou morte", segundo oficiais. Quanto à possibilidade de tal insatisfação estimular uma conspiração contra o governo, como já ocorreu ao menos três vezes nas últimas duas décadas, Baduel mostrou-se cético. Ele sugere a convocação de uma assembleia para reescrever a Constituição e reintroduzir limites ao poder de Chávez. Baduel diz que sua única opção é esperar. Reza todas as manhãs e espera pacientemente. "Não deixarei a prisão até que Chávez deixe a presidência."