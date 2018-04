Chávez expropria empresa americana

O presidente venezuelano, Hugo Chávez (foto), anunciou ontem a expropriação da filial da fabricante americana de embalagens de vidro Owens Illinois, à qual acusou de causar danos ambientais e de explorar trabalhadores. Chávez também ameaçou nacionalizar os bancos privados que, na opinião do governo, não colaborarem no desenvolvimento do país com a concessão de créditos. Os EUA esperam que a empresa seja indenizada rapidamente.