Chávez expulsa oficial dos EUA acusado de espionagem O presidente Hugo Chávez anunciou que a Venezuela irá expulsar do país um oficial dos EUA acusado de passar informações secretas obtidas com militares venezuelanos ao Pentágono. "Nós decidimos pôr para fora do nosso país um oficial militar da missão dos Estados Unidos por espionagem", disse Chávez num discurso televisionado que marcou o sétimo aniversário de seu governo. O adido naval da embaixada dos EUA, John Correa, terá de "deixar o país imediatamente", afirmou o presidente venezuelano.