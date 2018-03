Chávez faz as pazes com rei Juan Carlos e Zapatero O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, esteve hoje na Espanha. Foi a primeira visita oficial de Chávez ao país desde o episódio no qual o rei Juan Carlos pediu ao venezuelano que se calasse, durante uma reunião de cúpula no Chile no ano passado. Chávez usou o bom humor para dar por superado o esfriamento nas relações diplomáticas entre Venezuela e Espanha, que teve início com o incidente ocorrido durante a última cúpula ibero-americana. Chávez reuniu-se com o rei Juan Carlos em Mallorca e em seguida foi para Madri, onde encontrou-se com o primeiro-ministro espanhol José Luiz Rodríguez Zapatero. O presidente venezuelano anunciou que contará com as empresas espanholas para explorar petróleo na faixa do rio Orinoco. Oficialmente, a visita de Chávez foi qualificada como uma oportunidade para discutir as relações bilaterais, mas sem dúvidas incluiu conversas sobre o episódio constrangedor ocorrido no ano passado. Hoje, Chávez, o rei e Zapatero deixaram o incidente no passado. "Estamos muito satisfeitos com este reencontro. Esperamos que nossas relações caminhem pela vereda do trabalho que nos une," disse Zapatero, após se encontrar com Chávez nos jardins do palácio presidencial de Moncloa. Já o presidente venezuelano disse que as portas do seu país estão abertas para a petrolífera espanhola Repsol. "Nós precisamos de investimentos e ajuda, enquanto a Espanha pode garantir seu suprimento de petróleo para sempre," manifestou o líder venezuelano.