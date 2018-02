Chávez faz campanha sob forte chuva O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, realizou ontem um comício debaixo de uma tempestade na cidade de Barcelona, no leste do país. "Estou nas ruas novamente, graças a Deus, depois de tudo o que ocorreu no ano passado. É um milagre", disse Chávez a milhares de partidários. "O furacão bolivariano está de volta."