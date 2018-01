Chávez faz viagem a Rússia para "alimentar" seu exército O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, iniciou nesta terça-feira uma visita a Rússia, onde pretende assinar os documentos para a compra de novos aviões de combate e helicópteros. Ele visitará a cidade de Volgograd - antiga Stalingrado - e depois partirá para Izhevsk, cidade em que os rifles Kalashnikov são fabricados. Os Estados Unidos tentam dissuadir a Rússia de vender armas para a Venezuela, mas Moscou se nega a atender os pedidos de Washington. Chávez tem visitado vários países com o objetivo de fazer lobby por um assento para a Venezuela no Conselho de Segurança da ONU. Na segunda-feira, ele assinou uma série de acordos de cooperação com o presidente da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, cobrindo tópicos como tecnologia, energia e agricultura. Tanto Lukashenko quanto Chávez são alvos constantes de críticas dos EUA. Aliança estratégica Segundo Chávez, que os acordos com a Bielo-Rússia são apenas o começo de uma aliança estratégica. Ele ainda irá visitar o Catar, Irã, Vietnã e Mali. Os EUA têm demonstrado sérias preocupações para com os movimentos venezuelanos, proibindo a venda de produtos americanos para o governo de Caracas. A Rússia planeja entregar 30 jatos Sukhoi Su-30 e 30 helicópteros para a Venezuela. Mas o país latino também pretende comprar 100 mil rifles AK-103, além de abrir uma filiar da Kalashnikov em seu próprio território.