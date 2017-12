Chávez fica no poder até 2007 O Supremo Tribunal de Justiça decidiu que o mandato do presidente Hugo Chávez deverá ser concluído em 10 de janeiro de 2007. A máxima corte venezuelana divulgou nesta quinta-feira sua decisão, pondo fim a mais de seis meses de incerteza sobre o mandato de Chávez depois que ele venceu as eleições de julho passado. Em fevereiro, Chávez afirmou, sem que o tribunal tivesse se pronunciado, que seu primeiro governo terminaria em 2007 e que tinha intenção de concorrer à reeleição para um outro mandato, até 2013. A nova constituição, que entrou em vigência em janeiro de 2000, prevê um período presidencial de seis anos com direito à reeleição imediata.