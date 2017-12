Chávez irá a Havana para 80º aniversário de Fidel Castro O presidente venezuelano, Hugo Chávez, anunciou que celebrará no domingo, em Havana, com Fidel Castro, o aniversário de 80 anos do líder cubano, a quem qualificou com uma "grande figura da América e da História". "Estarei amanhã com Fidel e levo um bom presente, uma boa torta", disse Chávez numa coletiva de imprensa. O governante não se referiu ao estado de saúde de Castro. Na última quinta-feira, Chávez havia dito que o presidente cubano travava "uma batalha por sua vida", após a intervenção cirúrgica intestinal à qual foi submetido, e que o obrigou em 31 de julho a delegar suas funções a seu irmão Raúl.