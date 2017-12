Chávez liderará manifestação de apoio a seu governo O presidente venezuelano, Hugo Chávez, liderará amanhã (29) uma grande manifestação nacional em seu apoio em Caracas - a primeira dessa magnitude desde o golpe de Estado de abril que o afastou 48 horas do poder. A concentração, que segundo estimativas do governo deverá ter grande participação, ocorrerá ma Avenida Bolívar, local das grandes manifestações em Caracas. Desde o golpe, Chávez reduziu suas aparições públicas e aumentou suas medidas de segurança. Representantes de várias organizações de oposição realizaram hoje um ruidoso protesto contra Chávez no leste de Caracas e deram "cartão vermelho" ao presidente por seu "péssimo jogo democrático". Em meio a cartazes vermelhos e apitos, os membros da oposição pediram a Chávez que "abandone o campo", fazendo uma analogia com o futebol. Aumentou para oito hoje o número de ações judiciais apresentadas ao Tribunal Supremo contra Chávez por diversos motivos. O vereador de oposição Enrique Ochoa pediu a suspensão de imunidade do presidente para que ele possa ser julgado por "instigação ao delito e vilipêndio aos poderes públicos". Segundo Ochoa, Chávez exortou seus seguidores na semana passada a desconhecer as decisões judiciais e legislativas que impliquem seu julgamento e destituição. Chávez passou para a reserva o general Lucas Rincón, seu ministro da Defesa e peça-chave no golpe de abril, e anunciou hoje que designará um novo ministro, sem dar indícios sobre se escolherá um civil ou um militar.