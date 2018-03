Chávez, Lula e Evo se reunirão na Amazônia O presidente boliviano, Evo Morales, disse ontem que se reunirá na sexta-feira com seus colegas do Brasil e da Venezuela numa área amazônica da Bolívia durante a inauguração de uma refinaria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve firmar um acordo para a construção da rodovia que unirá os portos de Santos ao chileno de Arica, no Pacífico.