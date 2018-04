Chávez manda tropas ocuparem beneficiadoras de arroz O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ordenou hoje que tropas federais ocupassem todas as empresas beneficiadoras de arroz do país. Ele alega que algumas delas têm se recusado a produzir arroz sob os preços regulamentados. "Este governo está aqui para proteger o povo, não a burguesia, nem os ricos", afirmou Chávez, ao determinar que os militares "tomem o controle e intervenham em todas essas empresas que processam arroz na Venezuela". Segundo o presidente, algumas empresas ameaçaram paralisar a produção e as que cumprissem a ameaça serão estatizadas. "Não tenho nenhum problema em expropriá-las. E vou pagá-las com papel, também. Não pensem que vou pagá-las com dinheiro de verdade", disse Chávez.