Chávez mantém popularidade após o golpe O presidente Hugo Chávez se mantém como o político de maior popularidade na Venezuela, embora sua imagem tenha sido atingida por novos sinais de deterioração após o recente golpe para afastá-lo do poder, revelou uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela empresa privada Datanálisis. "O apoio a Chávez se radicalizou", disse Luis Vicente León, diretor da Datanálisis. "Agora, há mais chavistas nas ruas". A pesquisa foi realizada entre 11 e 30 de abril, com 800 pessoas nas principais cidades do país, e tem uma margem de erro de 3,5%. Ao serem interrogadas sobre a hipótese de, se as eleições presidenciais fossem amanhã, "em quem votariam?", 32,8% das pessoas ouvidas disseram que votariam em Chávez - o que representa uma queda de 0,2 ponto porcentual em relação ao nível de apoio que o presidente tinha antes do golpe frustrado de 11 de abril. Se comparada com a popularidade de 80% que tinha o mandatário em fevereiro de 1999, quando assumiu o poder, observa-se nestes dados uma queda brutal; no entanto, a sondagem revelou que o apoio popular do mandatário supera o total da média de pontos registrada por qualquer de seus sucessores em potencial. "Chávez não ganhou votos, mas a oposição os perdeu após o (frustrado) golpe", disse León. O líder opositor Enrique Mendoza, governador do Estado central de Miranda, continua sendo a segunda opção presidencial dos venezuelanos, mas seu apoio popular caiu de 19% para 14,5%. A enquete indicou que 25,1% dos interrogados responsabilizou Chávez pelos atos violentos de 11 de abril, em que morreram 17 pessoas e centenas foram feridas nos arredores da sede do governo. Chávez retomou o mandato 48 horas depois, em meio a protestos de rua e revoltas de militares aliados do chefe de Estado. Cerca de 11,9% dos venezuelanos responsabilizaram (pela crise) os denominados "Círculos Bolivarianos", considerando-os como o mecanismo usado pelo governo para castigar e intimidar seus inimigos. Alguns dos membros dessas organizações de base, que apóiam o presidente, foram focalizados pelas câmeras de televisão disparando armas automáticas de modo indiscriminado contra os participantes das marchas de protesto, calculados em 500.000. Em terceiro lugar na pesquisa, aparece o presidente interino por breve tempo, Pedro Carmona, com 10,8%. Os resultados da pesquisa mostram que, se houvesse um referendo, cerca de 52% votariam a favor da saída de Chávez, enquanto 43,6 % dos consultados se declararam contrários a essa idéia. De acordo com a Constituição, esse tipo de referendo só pode ser realizado na metade do mandato presidencial. Cávez iniciou seu segundo mandato em janeiro de 2001 e chegará à metade de seu governo em janeiro de 2004.