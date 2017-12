Chávez muda comando militar após denúncias O presidente venezuelano Hugo Chávez qualificou de ?mero ajuste? o inesperado afastamento do general Víctor Cruz Weffer do comando do Exército. Cruz Weffer ficou apenas cinco meses e meio no cargo, e foi substituído pelo general Efraín Vázquez Velazco. A oposição afirma que Cruz Weffer foi demitido após ser alvo de denúncias de corrupção na administração de fundos estatais. Ele é um dos oficiais mais próximos de Chávez e destino dele ainda é incerto.