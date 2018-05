Chávez muda gabinete para tenda que ganhou de Kadafi O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou que vai armar a tenda que ganhou de presente do líder líbio Muamar Kadafi e mudará seu gabinete para lá com o objetivo de liberar espaço no Palácio Miraflores para as vítimas das chuvas que assolam o país. "Montem a tenda que eu ganhei do Kadafi", disse Chávez a assessores durante um programa da televisão estatal. "Montem para mim porque vou me mudar para lá."