Chávez muda ministério para reforçar sua posição O presidente venezuelano, Hugo Chávez, anunciou hoje mudanças em seu ministério, num movimento interpretado como uma tentativa de reforçar sua posição na queda de braço com os opositores que tentam removê-lo do poder. Para o posto-chave de ministro de Interior e Justiça, o presidente nomeou o general da reserva Lucas Rincón. O atual titular da pasta, Diosdado Cabello, passará a responder pelo Ministério da Infra-Estrutura. As mudanças foram anunciadas por Chávez durante seu programa semanal Alô, Presidente!, transmitido hoje de um ginásio esportivo de Caracas que seria reinaugurado. Rincón - o único general de três estrelas e a mais alta patente militar do país - teve uma polêmica atuação durante o fracassado golpe de abril, que afastou Chávez do poder por menos de dois dias. Então comandante das Forças Armadas, Rincón foi o responsável pelo anúncio segundo o qual Chávez tinha entregado uma carta de renúncia. Após o fracasso do movimento golpista, o general retratou-se e disse que a informação sobre a renúncia tinha sido "produto de um equívoco". Com a recondução de Chávez ao Palácio de Miraflores, Rincón foi nomeado para diversos postos da administração e passou para a reserva compulsoriamente em julho, ao completar 30 anos de serviço militar. As mudanças no gabinete se dão no momento em que Chávez se mostra disposto a endurecer suas relações com a oposição que promove uma greve geral de protesto que chega hoje a 49 dias. No fim da semana, tropas da Guarda Nacional invadiram a engarrafadora da Coca-Cola e a fábrica de alimentos e cerveja Polar, nos arredores de Caracas. As empresas, que haviam aderido à greve, tiveram seus estoques confiscados pelos militares. Também nesta semana, o governo deve tocar num ponto sensível da sociedade venezuelana e anunciar as sanções que o Ministério da Infra-Estrutura imporá a dois dos mais importantes canais de TV privados do país, a Globovisión e a Radio Caracas Televisión.