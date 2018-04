Chávez multa TV em US$ 3 bi

A TV venezuelana Globovisión, que nas últimas semanas tem sendo ameaçada pelo presidente Hugo Chávez, recebeu em menos de 24 horas a notificação de duas multas que podem chegar a mais de US$ 3,1 milhões. "Esse é um ato de terrorismo judicial, fiscal e governamental", disse o diretor da TV, Alberto Ravell, ao receber a segunda multa, no valor de US$ 2,4 milhões, do Seniat, o órgão da receita venezuelana. Horas depois, o diretor da Comissão de Telecomunicações (Conatel), Diosdado Cabello, pediu a abertura de um processo penal contra a Globovisión e anunciou que será feita uma reforma na lei de telecomunicações venezuelana para adaptá-la à "revolução" e aumentar o controle do governo sobre as TVs a cabo. "Essa lei precisa ser modificada para adaptar-se aos tempos do socialismo", afirmou. Segundo o Seniat, a Globovisión foi multada por sonegar impostos sobre mensagens institucionais vinculadas durante a greve geral organizada pela oposição para desestabilizar Chávez, entre 2002 e 2003. Horas antes de receber a visita dos fiscais da receita, a TV havia sido informada pelo Tribunal Supremo de Justiça venezuelano que ainda será sancionada pelo uso não autorizado de antenas de transmissão ao vivo também em 2003. O valor exato dessa multa não foi divulgado, mas pode ultrapassar os US$ 700 mil. No dia 29, Chávez exigiu que ministros e outras autoridades venezuelanas "tomassem atitudes" firmes contra as TVs e rádios opositoras e ameaçou de demissão aqueles que não seguissem tais instruções. "Que renunciem para serem substituídos por gente de coragem", afirmou o presidente. "Se eles não fizerem o que precisa ser feito, eu terei de agir." Além disso, na quinta-feira, a promotoria venezuelana indiciou o dono da Globovisión, Guillermo Zuloaga, por um crime definido como "usura genérica", que estaria relacionado a irregularidades na compra de 24 carros de luxo encontrados em sua propriedade no dia 21 (ele é dono de uma concessionária). Zuloaga também está sendo investigado por "crimes ambientais", porque mantinha, em sua casa, em Caracas, corpos de animais empalhados - seus troféus de caça. "Aqui (na Venezuela) há quem acredite que o melhor salvo-conduto que pode ter um delinquente é adquirir um meio de comunicação. Isso seria a garantia de que ninguém tocará nele", acusou Cabello. No mês passado, o chanceler venezuelano, Nicolás Maduro, acusou a Globovisión de "terrorismo midiático", por ter divulgado a intensidade do terremoto que abalou Caracas no dia 4 com base em informações do Serviço Geológico dos EUA e não de autoridades venezuelanas. Segundo a Conatel, que já abriu três processos contra a Globovisión desde o início do ano, por esta falta a emissora pode ser tirada do ar por 72 horas. CASO RCTV Em maio de 2007, o governo recusou-se a renovar a concessão da opositora RCTV, que estava no ar havia 53 anos e era a emissora mais popular do país. Chávez acusou o diretor da TV, Marcel Granier, de ter participado da fracassada tentativa de golpe de 2002.