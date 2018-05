Chávez nega rumores sobre morte de Fidel O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, iniciou ontem seu programa de rádio desmentindo os rumores que circularam pela internet da morte do líder cubano Fidel Castro. "Falei com ele no dia de seu aniversário (segunda-feira)", disse Chávez. "Todos morreremos algum dia, mas Fidel é um dos que nunca morrerão", acrescentou.