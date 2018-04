Chávez nomeia novo vice-presidente na Venezuela

Jaua continuará como ministro da Agricultura, explicou o presidente. Carrizález, que também era ministro da Defesa, renunciou a seus postos na segunda-feira, citando razões pessoais. Chávez disse que o general Carlos Mata Figueroa será o novo ministro da Defesa.

A mulher de Carrizález, Yubirí Ortega, também renunciou a seu posto de ministra do Meio Ambiente. Chávez ainda não indicou o sucessor dela.

O presidente agradeceu ao casal pelos serviços prestados. "Eu agora sei as razões (das renúncias), eu as respeito e concordo com elas", afirmou Chávez.

As mudanças no gabinete ocorrem em meio ao crescente descontentamento na Venezuela, no momento em que a administração chavista tenta gerenciar a escassez de água e energia, uma dura recessão e uma inflação de 27% no ano passado, além da desvalorização da moeda neste mês.

As informações são da Dow Jones.