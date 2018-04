Chávez ocupa beneficiadoras de arroz O presidente venezuelano, Hugo Chávez, ordenou ontem a intervenção do Exército em todas as empresas processadoras de arroz da Venezuela e ameaçou expropriar as que não colaborem no cumprimento das metas de produção estabelecidas pelo seu governo. "Ordenei a intervenção a partir de agora em todos esses setores da agroindústria - uma intervenção do governo revolucionário apoiada pelo povo", afirmou Chávez. "Esses setores não estavam acatando leis e normas estabelecidas de maneira legítima pelo governo." Entre as empresas que produzem arroz na Venezuela estão a americana Cargill e a Polar, de capital venezuelano. A Venezuela enfrenta um problema de escassez de alimentos básicos por falta de investimentos nos setores produtivos. O governo acusa os empresários de estocarem produtos para estimular a alta de preços.